Han er blevet det uofficielle ansigt på en hel bevægelse, som har rystet Vladimir Putin og Ruslands efterretningstjenester.

I mere end et halvt år har polske Kamil stået i spidsen for en eksplosivt voksende onlinehær. Og det er langtfra slut. Kamil har valgt at bruge al sin tid på at kæmpe for Ukraine.

B.T. fortalte første gang historien om Kamil tilbage i september. Her var bevægelsen med den japanske Shiba Inu-hund som samlende figur kun få måneder gammel.

Nu har vi talt med Kamil igen, og der er sket meget siden med NAFO, som bevægelsen hedder, der blev født i det sene forår.

»Sidst vi snakkede, var der nærmest kun mig og nogle få andre. Nu er der mere end 60 medarbejdere. Det er eksploderet. Det er blevet et fuldtidsjob,« siger Kamil.

På nettet er han kendt af sine mere end 24.000 følgere som Kama.

Han har gennem det seneste halve år dedikeret sig fuldtid til at bekæmpe russiske trolls online og samle penge ind til Ukraines kamp mod Rusland.

Måden, NAFO slås på, er som en kæmpe uorganiseret organisme, der angriber russiske støtter online. Og alle, der giver et bidrag til Ukraines kamp mod Rusland, kan få sin egen speciallavede Shiba Inu-avatar.

NAFO-meme. Vis mere NAFO-meme.

Det har den ukrainske forsvarsminister, medlemmer af den amerikanske kongres, pensionerede generaler og helt almindelige mennesker jorden rundt.

Et medlem af NAFO går under betegnelsen en Fella. Og der er efterhånden mange af dem.

»Vi har lavet mere end 12.000 Fellas-avatarer. Formentlig endnu flere. Og så har vi hjulpet til at samle ind til ting som droner til Ukraine,« forklarer Kamil.

NAFO er blevet en reel magtfaktor i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Kamil anslår, at bevægelsen har over 100.000 støtter.

NAFO-meme. Vis mere NAFO-meme.

I Rusland beskyldes NAFO for at være skabt af CIA, det verdenskendte hackerkollektiv Anonymous har erkendt NAFO som en faktor, de kan arbejde sammen med, og så har en af verdens rigeste mænd måttet forholde sig til bevægelsen.

Det skyldtes russiske beskyldninger om, at NAFO består af såkaldte bots – falske profiler.

»Elon Musk er klar over, vi ikke er bots. Han ved, at vi er rigtige personer. Så jeg forventer ikke problemer på den front. Men man ved aldrig helt,« siger Kamil.

At være en af hoveddrivkræfterne bag en onlinebevægelse, som direkte bekæmper Rusland, er et stort pres. Men Kamil nyder det.

Den ukrainske forsvarsminister, Oleksij Reznikovs, egen NAFO-avatar. Vis mere Den ukrainske forsvarsminister, Oleksij Reznikovs, egen NAFO-avatar.

»NAFO er stadig sjovt. Og man ved, man gør noget rigtigt, når russiske topembedsmænd beskylder en for at være CIA og forsøger at få Elon Musk til at lukke ned for os,« siger Kamil.

»Jeg har endnu ikke oplevet at være utryg. Men det er kun sådan, indtil jeg pludselig dukker op i Guantanamo,« siger han.