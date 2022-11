Lyt til artiklen

»Dit engleansigt, din majestætiske væren og din fængslende personlighed er alt, hvad jeg ønskede mig, alt, hvad jeg nogensinde havde brug for fra Gud,« skrev han i et kærestebrev til hende. Han fik sågar foreviget hendes navn med blæk på venstre bryst.

Få centimeter over den tatoverede kærlighedserklæring stak hun kniven ind.

Knivstikket var fatalt. Den dag i april blev 27-årige amerikanske Christian Obumseli frarøvet sit liv. Og hans kæreste, den 26-årige OnlyFans-model Courtney Clenney, er tiltalt for at stå bag.

Hun erkender ifølge New York Post at have ført kniven den dag i deres fælles Miami-hjem. Men hun nægter drab. Hun hævder i stedet, at der er tale om selvforsvar som kulmination af længere tids psykisk vold og kontrol.

Anklagemyndigheden er enig i, at forholdet var præget af psykisk vold. Men fra denne side lyder det, at det var den velbetalte OnlyFans-model, der var den voldelige.

At det var hende, der konsekvent udsatte sin kæreste for både psykisk og fysisk vold.

Courtney Clenney under et retsmøde i september.

Som forberedelse til retssagen har politiet indsamlet kassevis af beviser:

Det blodige gerningsvåben – en køkkenkniv.

Billeder, der forestiller Courtney Clenney på gerningsaftenen – smurt ind i blod fra top til tå, med mærker på kroppen og afrevne negle.

Håndskrevne noter fra Christian Obumseli til hans udkårne. Både kærlige, men også undskyldende. I et af dem beklager han, at han har ladet sine egne usikkerheder gå ud over hende.

»Undskyld, det skal aldrig ske igen,« skrev han.

Også lyd- og videooptagelser er en del af den makabre sag. Blandt andet indgår et lydklip optaget i skjul af Christian Obumseli godt en måned før det påståede drab.

»Jeg har fucking ikke en særlig god dag, jeg har faktisk fucking lyst til at dræbe dig,« kan man høre Courtney Clenney sige i klippet, mens hun i et andet kalder sin kæreste for n-ordet.

Den 26-årige kvinde har to millioner følgere på Instagram – og har de seneste to år indkasseret tre millioner dollar på sit OnlyFans-arbejde.

Netop hendes indtjening bruger anklagemyndigheden som argument mod, at hun skal løslades mod kaution frem til retssagen. Man frygter simpelthen. at hun vil flygte, lyder det.

Indenfor de kommende uger skal en dommer tage stilling til netop spørgsmålet om løsladelse.