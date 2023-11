Terrororganisationen Hamas udnytter bevidst Gazas civile i krigszonen for at vinde sympati i verden.

Det siger tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Kaarsbo. Han anser det for dokumenteret, at Hamas »væver civile og militære institutioner sammen«, så Israels militær ikke kan undgå at ramme befolkningen i sine angreb.

»Det kan man se på, hvordan deres militære stillinger – tunneler med våbenlagre – er placeret i nærheden af skoler og hospitaler. De ved, at det er måden at klare en militær overmagt på,« siger han.

»Stiller Hamas sig op ved Gazastribens grænse for at forsvare sig i det åbne land, bliver de mejet ned. De ved godt, at deres bedste chance er at gemme sig blandt de civile – at udnytte det civile pres på israelerne.«

Siden 7. oktober, hvor Hamas gennemførte et terrorangreb på Israel, er konflikten mellem de to parter eskaleret til nye højder.

1400 mennesker døde under det brutale angreb i Israel. Det er siden blevet besvaret med massive bombardementer og en israelsk landinvasion, der indtil videre siges at have kostet over 8000 palæstinensere livet. Flere, inklusive USAs præsident, har dog bemærket, at mængden af civile tab i Gaza er svær at fastslå.

Tidligere chef hos Reuters, Luke Baker, der stod i spidsen for dækningen af Israel og de palæstinensiske områder fra 2014 til 2017, understregede for nylig på X, at Gazas sundhedsmyndigheder er drevet af Hamas, som, siger han, »har et klart propaganda-incitament til at oppuste de civile dødstal mest muligt.«

Han afviser ikke, at civile – inklusive børn – dør, siger han.

»Hvad der ikke kan bekræftes er antallene.«

Rundt omkring i verden – ikke mindst i Danmark – har de civile ofre i Gaza vundet stor sympati og været anledning til adskillige propalæstinensiske demonstrationer.

Kaarsbo mener, at Hamas har »vundet propagandakrigen« på grund af de mange billeder af civile ofre, hvis død, ifølge ham, har været en del af Hamas' strategi.

Adspurgt om international sympati er vigtig for Israel i krigen, svarer han ja.

»Men på den anden side er man også klar over, at man ikke kan lade Hamas overleve som militær faktor. Det vil føre mere terror med sig. Det er det valg, israelerne står med, og derfor kommer man næppe til at se dem trække sig tilbage.«