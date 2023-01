Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hundredvis af surfere stod klar til at hoppe i bølgerne, da et hajangreb lørdag lukkede flere strande i den australske storby Sydney.

Surferne skulle havde deltage i en konkurrence på den populære Manly Beach, da badeforbuddet kom, skriver avisen The Sydney Morning Herald

Det skete, efter at der var blevet observeret flere hajer i vandet ud for storbyen, og en delfin døde efter angrebet.

Livredderne lukkede stranden mellem Shelly Beach og Queenscliff Beach.

Flere af Sydneys strande blev lukket ned lørdag, efter at der var blevet observeret hajer i vandet og en delfin (billedet) var blevet angrebet. Vis mere Flere af Sydneys strande blev lukket ned lørdag, efter at der var blevet observeret hajer i vandet og en delfin (billedet) var blevet angrebet.

Delfinen var i live, da den strandede på Shelly Beach. Den havde adskillige bidmærker og døde, inden folk fra Taronga Wildlife Hospital nåede frem.

Den administrerende direktør for Northern Beaches Council, Ray Brownlee, var efterfølgende ude med en advarsel:

»Selvom det kun er strækningen fra Shelly Beach til Queenscliff Beach, der forbliver lukket, opfordrer vi folk på alle strande til at være på vagt, følge råd om hajsikkerhed, passe på med at svømme ved daggry eller skumring og altid svømme ved patruljerede strande mellem flagene,« sagde han ifølge The Sydney Morning Herald.

Sidste år blev briten Simon Nellist dræbt af en haj ved en af Sydneys strande. Ellers skulle man 59 år tilbage i tiden for at finde det seneset hajangreb med dødelig udgang ved den australske storby, skriver BBC.

Ifølge databasen The Australian Shark-Incident Database har der været 11 hajangreb med dødelig udgang i Australien i 2020 og 2021.