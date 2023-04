Det var allerede, da de titusindvis af russiske soldater stod på grænsen til Ukraine, at NATOs kommunikation slog helt og aldeles fejl.

Faktisk kan det have været med at til at overbevise Vladimir Putin endegyldigt om at begynde sin invasion af Ukraine.

»Det var efter min mening en fatal fejl,« lyder kritikken fra den tidligere assisterende generalsekretær i NATO, Stefanie Babst, i et interview med VG.

Hun har desuden skrevet en ny bog, 'Sehenden Auges', hvori hun også fremfører kritikken af den vestlige forsvarsalliance.

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg (th.) mødtes i januar sidste år - kort tid inden invasionen af Ukraine - med russiske Alexander Fomin (tv.), viceforsvarminister, og Alexander Grushko, viceudenrigsminister. Foto: POOL

Vi tager nogle eksempler fra opløbet til det, der endte i en total krig i februar sidste år.

»Jeg ville ønske, at NATO havde ladet være med at melde ud, hvad de allierede styrker ikke ville gøre: At de ikke ville etablere en flyveforbudszone over Ukraine, at de ikke ville involvere sig direkte i krigen,« siger Stefanie Babst til det norske medie.

Hun påpeger også, hvordan den tyske kansler i januar 2022 afviste at sende våben til Ukraine i tilfælde af en krig – en beslutning han senere omgjorde.

»Den række af beslutninger (fra NATOs side, red.) overbeviste Putin om, at han ikke ville blive straffet militært, uanset hvilke krigsforbrydelser hans tropper ville begå i Ukraine,« siger Stefanie Babst:

»Dermed kunne Putin påbegynde en fuld konventionel krig i Ukraine ud fra den antagelse, at vi i Vesten ikke ville foretage os noget. Jeg mener, at det var en meget beklagelig strategi fra NATO-landenes side.«

På samme måde kritiserer Stefanie Babst de hurtige afvisninger fra eksempelvis Frankrig og Tyskland, der kom til det ukrainske ønske om NATO-medlemskab – som var et af Vladimir Putins store bevæggrunde for at invadere Ukraine.

Og kommer med sin opskrift på, hvordan signalerne til Rusland helt generelt burde have lydt.

»De kunne i stedet have sagt: 'Vi vurderer mulighederne. Du må vente og se, hvad der sker, Putin',« siger Stefanie Babst og efterlyser, at der havde været en konsekvent brug af 'strategisk tvetydighet' – altså bevidst ulden tale.

Norske Jens Stoltenberg er NATOs generalsekretær og har stået for meget af organisationens kommunikation om Ukraine Foto: HEIKO BECKER

Hvilket kunne have efterladt Rusland i en tilstand af usikkerhed og uvished omkring NATOs og Vestens reaktion på en invasion af Ukraine. Og måske have forhindret krigshandlingerne.

Nu hvor krigen har været i gang i mere end et år, mener Stefanie Babst -–der stoppede i NATO i 2020 efter 22 års ansættelse i den internationale stab – i stedet, at Rusland bør isoleres »maksimalt«.

Altså i endnu højere grad end i dag.

En talsperson fra NATO har sendt følgende skriftlige svar på kritikken til VG oven på Stefanie B'bsts kritik:

'Før krigen blev tilbudt en række mulighed for at deeskalere og vælge en diplomatisk kurs, men Rusland tog aldrig tilbuddene alvorligt. NATO har konsekvent gjort det klart, at Ukraine har ret til selv at vælge sine sikkerhedsmæssige løsninger, og at NATO fortsat vil holde døren åben for nye medlemmer.'