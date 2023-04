Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De gør det med vilje, de store techgiganter som Google, Amazon og Meta.

»De har fundet en model til at tjene penge på at skabe forvirring, og de tester konstant, hvordan de kan forstyrre og manipulere brugerne,« lyder anklagen.

Afsenderen er amerikanske Ed Zitron, der er direktør hos pr-bureauet EZPR, og i et indlæg hos det anerkendte medie Business Insider hudfletter han de kendte mærker.

Han mener simpelthen, at Google, Amazon og Meta løbende har ladet de millioner af brugere over hele verden i stikken.

Oplever du, at Facebook, Amazon og Google er blevet dårligere at bruge som beskrevet i artiklen her?

Det sker alt sammen i jagten på profit – og i jagten på at lokke nye investorer til.

»Og det er derfor, at det er blevet mere udmattende af finde eller købe de ting, du vil have. Og det er derfor, at sociale medier er fulde af sponsorerede videoer i stedet for billeder af dine venner,« påpeger Ed Zitron.

Han mener at selskaberne har bevæget sig væk fra deres kerneprodukter. Fokus er ikke længere på innovation eller på at finde ud af, hvad der er bedst for brugerne, men på at tilfredsstille annoncører.

De konkrete eksempler, ifølge Ed Zitron:

Hos Facebook (Meta) er brugernes feed fyldt med sponsoreret eller 'anbefalet' indhold. Facebook bestemmer altså i stigende grad, hvad der er relevant for brugerne, der ser mindre til venners indhold.

Hos Google får man på fremtrædende placeringer først og fremmest søgeoptimeret – og irrelevant – annoncørindhold, når man prøver at lede efter noget: »Kort sagt stinker Googles hovedservice nu«.

Hos Amazon er det på samme måde. Også her er der en overflod af sponsorerede links til produkter, når man forsøger at finde frem til det, man leder efter.

Og det samme et tilfældet hos mange andre profilerede techfirmaer, mener Ed Zitron og konkluderer:

»Alle disse miserable onlineoplevelser er symptomer på en underliggende sygdom: I Silicon Valley er brugeroplevelsen blevet underordnet i forhold til selskabernes aktiekurser,« opsummerer han.

Og kalder de mange tiltag frra selskaberne for 'Frankenstein-tech', der ikke giver mening

»De forsøger bare at finde service, der er 'god nok' til at sælge annoncer omkring.«

(FILES) This file photo taken on August 27, 2019shows the US multinational technology and Internet-related services company Google logo (top L), US online store application Amazon (top C), US online social media and social networking service, Facebook (top R) and US multinational technology company Apple logo application (down C) displayed on a tablet in Lille. - Italy's competition watchdog imposed fines totalling 200 million euros ($225 million) on Amazon and Apple on November 23, 2021 in the latest action taken against US tech giants in Europe over their business practices. (Photo by DENIS CHARLET / AFP) Foto: DENIS CHARLET Vis mere (FILES) This file photo taken on August 27, 2019shows the US multinational technology and Internet-related services company Google logo (top L), US online store application Amazon (top C), US online social media and social networking service, Facebook (top R) and US multinational technology company Apple logo application (down C) displayed on a tablet in Lille. - Italy's competition watchdog imposed fines totalling 200 million euros ($225 million) on Amazon and Apple on November 23, 2021 in the latest action taken against US tech giants in Europe over their business practices. (Photo by DENIS CHARLET / AFP) Foto: DENIS CHARLET

Samtidig har slingrekursen været dyr, lyder det.

Det ses ikke mindst på tusindvis af fyringer, som Google (12.000 nedlagte stillinger), Amazon (9.000) og Meta (11.000) bare inden for de seneste uger og måneder har annonceret.