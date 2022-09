Lyt til artiklen

»Intet andet land i Europa har det, som vi har det.«

Sådan sagde Ulf Kristersson fra det svenske parti Moderaterne i en statsministerdebat på svenske SVT i går.

»Vi har den værste, groveste kriminalitet. Og den er vokset frem de seneste år,« sagde statsministerkandidaten.

Derfor mente han, at Sverige skal kigge til Danmark for løsninger.

»Andre lande har haft problemer, og de har gjort noget ved det,« siger han og fortsætter:

»Gør som Danmark. De fængsler kriminelle bandemedlemmer rigtig længe, hvis de er statsborgere, og de udviser dem, hvis de ikke er.«

Han pegede desuden også på, at Sverige ikke skal give forskellige strafrabatter til kriminelle bandemedlemmer – for eksempel en såkaldt ungdomsrabat – og at man bør tillade anonyme vidner:

»Mange sager (i Sverige, red.) bliver aldrig løst, fordi ingen vil tale med politiet.«

Ulf Kristerssons modstander, nuværende statsminister fra Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, var heller ikke sen til at rose Danmark.

»Vi må gøre noget for at sætte kriminelle bandemedlemmer i fængsel. Derfor foreslår vi de kraftigste skærpelser af straffe for kriminelle bandemedlemmer – nogensinde.«

Det sagde hun til gårsdagens debat, hvor hun også erklærede, at hun har til hensigt at give politiet et historisk løft.

Og de svenske tal taler også sit tydelige sprog.

En rapport fra sidste år fra det svenske råd for kriminalitetsforebyggelse viser, at ud af 22 europæiske lande med sammenlignelig data, er det kun Kroatien, som har flere skuddrab per indbygger over de seneste fire år. Det står i modsætning til for 20 år siden, da Sverige lå i bunden.

Og kriminaliteten i bander, mener Magdalena Andersson, kommer som følger af en fejlslået integration over de seneste 20 år.

Ifølge Reuters er omkring 20 procent af den svenske befolkning født udenfor landets grænser, hvoraf folk fra Syrien udgør den største gruppe.