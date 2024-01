En dansk families liv blev vendt på hovedet, da de tidligere i januar satte sig op i en gondol under en skiferie i østrigske Hochoetz.

Gondolen blev ramt af et væltet træ, og fra 10 til 12 meter højde styrtede gondolen ned.

En far, hans søn og datter samt faderens bror blev alle indlagt, og førstnævnte var i en kort periode i livsfare.

Men nu er der godt nyt.

B.T. har nemlig talt med moderen til de to børn, Patricia Tolstrup Lindvig, der kort efter ulykken satte sig på et fly mod Østrig for at se til sin familie.

Og nu er hun på vej retur - med sine to børn.

De andre to - far og onkel - befinder sig stadig i Østrig. Begge i bedring.

Patricias datter på 19 år har været den i ulykken, som slap lettest fra gondol-ulykken.

Hun var indlagt på et østrigsk hospital med en række skader – blandt andet i ansigtet – men blev i forgårs udskrevet og har siden boet på hotel.

Hendes 20-årige søn endte med større skader end sin lillesøster og har været indlagt lige siden ulykken. Han er dog også med flyet hjem onsdag.

De satte sig ifølge B.T.'s oplysninger på et fly fra Østrig mod Danmark tidlig eftermiddag.

B.T. talte i sidste uge med Patricia Tolstrup Lindvig, der videregav de detaljer om ulykken, som hun havde fået fortalt af sin datter.

Datteren har over for sin mor fortalt, at et træ – ligesom det østrigske politi har oplyst – væltede og ramte familiens gondol.

Herefter styrtede gondolen ned og ramte den stejle bjergside.

I den forbindelse blev datterens 49-årige far og 46-årige onkel slynget ud gennem en rude i gondolen og landede i sneen.

Selv havnede datteren inde i gondolen oven på sin bror, der på dette tidspunkt ikke var ved bevidsthed.

Hun forsøgte at råbe til sin far, men kun onklen svarede fra den kolde sne. Faren var ikke ved bevidsthed.

I stedet forsøgte den 19-årige datter at tilkalde hjælp fra den ufremkommelige bjergside.

Efter forgæves at have været rundt på et hav af østrigske internetsider på sin mobiltelefon, fik hun til sidst fat i et nummer til et skiudlejningssted i området.

Her fik hun tilkaldt hjælp, der ifølge datteren ankom cirka en halv time efter ulykken.