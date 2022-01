Gigantiske hagl, på størrelse med en voksen mands hænder, faldt ned fra himlen i delstaten Queensland i Australien. Det meddeler landets meteorologiske institut.

Hvis det bliver bekræftet, vil haglene, hvoraf nogle måler over 16 cm i omkreds, være ny rekord for Australien. Det skriver Sky News.

Shane Kennedy, der arbejder som vejrmand for det australske meteorologiske institut, siger, at den tidligere rekord var 'nær 14-centimetermærket'.

»Hagl på den størrelse har en hastighed på et godt stykke over 100 km i timen,« fortæller han til ABC News.

Update: giant hailstones in excess of 16 centimetres have been observed in Yalboroo, north of Mackay in Central Queensland. — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) October 19, 2021

I et tweet tirsdag hed det: »Gigantiske hagl, der er større end 16 centimeter, er blevet observeret i Yalboroo i det centrale Queensland.«

Yalboroo ligger næsten 804 km nord for Brisbane.

En af indbyggerne i området, Samantha Caporn, har postet et foto, taget af hendes mand, John, der viser tre af de superstore hagl.

Hagl på størrelse med hænder – og smadrede vinduer i biler – blev også lagt ud på Facebooksiden Higgins Storm Chasing.

Folk, der blev fanget i det mærkelige vejr, rapporterede også om smadrede vinduer og skader på deres biler.

Christopher Harvey fortalte til ABC News, at haglene var større end hans hænder. Han blev nødt til at holde ind til siden, indtil haglbyerne var stoppet.

»Jeg optog en hurtig video, da haglene kom igennem min bagrude. Ikke længe efter var det forrudens tur,« sagde han.