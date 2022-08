Lyt til artiklen

I lørdags dukkede et gigantisk, mystisk hul op midt i ørkenen i Chile.

»Vi har ingen anelse om, hvad der kan have fået jorden til at falde ind,« lyder det fra den administrerende direktør for Candelaria Mining, Karina Briño.

Hullet dukkede op i Alcaparrosa kobberminen i Tierra Amarilla, i Copiapó-provinsen, som er en af mineregionerne i det nordlige Chile. Det skriver CNN.

Årsagen til, at det cirka 60 meter dybe og 30 meter brede hul, er opstået, er endnu uvist, men der er flere grunde til, at hullet vækker opsigt.

En af de virksomheder, der ejer grunden, siger, at der hverken har været noget infrastruktur eller arbejdere, som aktivt har påvirket eller berørt landskabet.

Det gigantiske hul skræmmer de lokale beboere, da der blandt andet er en række boliger og et sundhedscenter blot 600 meter fra kanten af hullet.

Her kan du se det store hul Foto: JOHAN GODOY Vis mere Her kan du se det store hul Foto: JOHAN GODOY

En af de lokale beboere i Tierra Amarilla har sagt, at vedkommende tror, sprængningerne i Candalaria Minings minearbejde ødelægger jorden, og at det mystiske hul er et bevis på det.

For at give beboerne i området nogle svar og en tryghed har direktøren for Chiles National Geological and Mining Service, David Montenegro, sagt, de vil foretage en undersøgelse og kigge nærmere på sagen.

Arbejdet i området af minen er midlertidigt blevet indstillet.