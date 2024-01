Når man lige nu tænker på 'krig', vil mange formentlig tænke på slagmarken i Ukraine eller Gaza. Men hvordan vil krig se ud i fremtiden?

Det er noget, som en særlig afdeling i Nato sidder og forbereder sig på – og særligt én ting er vigtig at holde sig for øje. Helt bogstaveligt.

Nemlig risikoen for at blive 'blind'.

Det forklarer den tyske general Chris Badia, der er chef for Allied Command Transformation (ACT), som er Natos strategiske enhed for fremtidens operationer, i et interview med VG.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, i december sidste år. Foto: Alexander Zemlianichenko/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, i december sidste år. Foto: Alexander Zemlianichenko/EPA/Ritzau Scanpix

Det er hans og enhedens opgave at sikre, at forsvarsalliancen er rustet til fremtidens krig.

Og altid være et skridt foran.

Både når det kommer til den næste generation af krigsfly, den næste generation af ubåde, den næste generations taktik.

Særligt én udfordring er dog større end andre, forklarer Chris Badia til VG:

»Den største udfordring er, at en fjende altid vil forsøge at gøre dig blind. At du ikke længere kan se, tale eller høre. Hvis fjenden gør dig blind, taber du. Det må ikke ske. Derfor er det allervigtigste at beskytte satellitterne i rummet. Al kommunikation og navigation foregår derfra,« fortæller han.

En anden udfordring er misinformation.

Hvad er sandt, hvad er rigtigt, hvad er forkert? Derfor er en af prioriteterne også at sikre, at kommunikationskanaler holdes 'upåvirkede', forklarer Chris Badia.

På spørgsmålet, om fjenden bliver mere intelligent og er et skridt foran, svarer han:

»Jeg vil ikke sige, at de er et skridt foran. Vi er altid nødt til at være foran. Men vi har fjender uden moral, lederskab og etik. Det gør det udfordrende. Med cyber (cyberspace, red.) og verdensrummet er et andet problem, at der ikke er nogen klare traktater eller regler,« siger han til VG med henvisning til blandt andet satellitter.

»Det handler om, at vi altid skal være meget hurtigere end den fjende, vi står overfor,« som den tyske general opsummerer det hele.