Indbyggerne i den schweiziske by Chur går forbi den store sten hver dag.

Den har ligget der i en menneskealder og er en lige så naturlig del af kirkegården som de nydelige gravsteder - men det store monument gemmer på en dyster hemmelighed.

Det er en hemmelig, som den lokale journalist Stefanie Hablützel har afdækket, skriver BBC. Monumentet er til ære for faldne tyske soldater i 1. verdenskrig, og det er ikke et problem i sig selv.

Problemet er, at monumentet ikke er opført umiddelbart efter 1. verdenskrig, men derimod opført 20 år efter i 1938 af nazisterne.

»Det blev ikke bygget for at sørge over de her døde soldater. Det blev bygget som en del af propaganda-maskinen,« siger Stefanie Hablützel.

Martin Bucher, der er historiker med fokus på Schweiz, fortæller, at i takt med at nazisterne fik mere magt, så blev en kult-agtig dyrkelse af tyske faldne soldater en del af programmet.

Og det bredte sig også til nazistiske organisationer i andre lande som eksempelvis det tyske mindretal i Schweiz.

Han fortæller videre, at da det blev opført, måtte byens indbyggere have vidst, hvem, der stod for monumentet, og hvilken betydning det havde. Det var for eksempel ganske normalt, at man prydede monumentet med swazstika-symbolet på særlige dage.

Nu raser debatten i byen Chur – for hvad man skal gøre ved nazi-monumentet? Indtil videre er det forslag, der har størst opbakning, at man simpelthen arbejder videre med monumentet og giver det en anden betydning.

»Måske kan man lave det til et monument for alle de soldater, der døde under anden verdenskrig,« siger historiker Martin Bucher.