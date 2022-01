GameStop søger mod nye sejre og har derfor planer om at lave en markedsplads for non-fungible tokens, også kaldet NFTer.

Det fik GameStop-aktien til at stige med hele 22 procent 6. januar, skriver CNBC.



Foruden en NFT-markedsplads planlægger virksomheden også at gå ind i cryptovaluta-partnerskaber, der skal sørge for at virksomheden går fra salg af videospil til at skabe spil og genstande til markedspladsen. Det drejer sig blandt andet om våben og tøj til spilkarakterer.

For et år siden kom GameStop i søgelyset, da store pengetanke investerede penge i, at GameStop-aktien ville blive ved med at falde. De shortede aktien, som det hedder.

Det fik sindene i kog hos en del mennesker på det sociale medie Reddit, der gik sammen om at straffe kapitalfondene.

De købte GameStop-aktier i massevis, som fik værdien på aktien til at stige, hvilket satte en kæp i hjulet hos fondene.

Planen gik rigtig godt for Reddit-folkene, indtil Reddit-brugere og andre investorer solgte deres GameStop-aktier. Det fik aktien til at falde med over 80 procent i februar 2021.

Non-fungible tokens, også kaldet NFT, er et digitalt værk, som er beskyttet med en digital signatur, der beviser, hvem ejeren er.