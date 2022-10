Lyt til artiklen

Det er vist de færreste, der er uenige i, at midtersædet er det mindst ønskværdige sted at sidde på en flyvning.

Faktisk foretrækker kun 0,6 % af mere end 7.500 adspurgte den mellemste plads, ifølge en nylig meningsmåling på sociale medier foretaget af flyselskabet Virgin Australia,.

Det skriver CNN

Det tal kan dog snart stige, hvis altså flyselskabets plan for at få passagerer til at bestille det frygtede midtersæde bliver en succes.

Virgin Australia har nemlig netop lanceret Middle Seat Lottery, en særlig tombola til en værdi af omkring 230.000 australske dollar, hvilket svarer til mere end en million danske kroner.

Lotteriet er dog kun for dem, der sidder på midtersædet under en flyvning.

»Virgin Australia er et flyselskab, der gør tingene anderledes, og vi har det meget sjovt med at komme med spændende innovationer for at gøre alle dele af rejseoplevelsen mere vidunderlig,« siger Jayne Hrdlicka, den administrerende direktør for Virgin Australia Group, i en pressemeddelelse.

»Nu giver vi vores loyale gæster muligheden for at vinde en præmiepulje til en værdi af over 230.000 for blot at sidde på et midtersæde.«

Fra nu af og frem til 23. april 2023 kan ethvert Velocity Frequent Flyer-medlem på 18 år eller ældre, der sidder på et midtersæde, bruge flyselskabets app til at tilmelde sig lotteriet. Herefter uddelers der hver uge en præmie til en heldig vinder.

Blandt de innovative gaver, der er på højkant, er blandt andet en heldags helikopterpub-crawl og en to-nætters ferie i området Cairns inklusive fly, overnatning og et bungeejumping.