Midt under lørdagens voldsomme gadekampe i Paris opstod en situation, som de såkaldte 'Gule Veste' måske havde været foruden.

I den franske hovedstads gader bølgede kampene frem og tilbage mellem politi og demonstranterne, der kræver social forandring.



Det svenske medie SVT NYHETER bringer videoen af en gruppe tilhænger fra 'De Gule Veste', der løber rundt om et gadehjørne.

Filmet på afstand kan det ses, hvordan en 'gul vest' pludselig vælter en af sine uniformerede meddemonstranter hårdt ned på asfalten, hvorefter der opstår et kortvarigt slagsmål mellem flere 'gule veste'.

Paris lørdag aften 8. december. Foto: Julien de Rosa Vis mere Paris lørdag aften 8. december. Foto: Julien de Rosa

»Vi stod ude på balkonen, da der opstod et slagsmål i gruppen. Nogle fyre råbte, at 'han er en vandal' og de andre med gule veste udpeger en eller flere, som har infiltreret gruppen og som de oplever kun er der for at sabotere, og så udbrød et slagsmål,« forklarer den svenske journalist Christoffer Wndick, der optog episoden for SVT NYHETER.

Lørdag blev næsten 1000 personer anholdt under urolighederne i Paris, mens det vurderes af myndighederne, at omkring 10.000 var på gaden for at protestere.

B.T. følger urolighederne i hovedstadens gader på nærmeste hold. Hvad der lørdag formiddag startede som en rolig demonstration, udviklede sig i løbet af eftermiddagen til voldelige optøjer flere steder i byen.

Ved 14-tiden lørdag oplevede B.T.s journalister, hvordan kanonslag og romerlys blev kastet mod nogle af de over 8000 udkommanderede betjente i landets hovedstad.

'De Gule Veste' i hele Frankrig Demonstrationerne for 'De gule veste' foregår ikke kun i Paris, også i andre store byer er demonstranter lørdag mødt op for at vise deres utilfredshed med præsident Macron og den nuværende økonomiske politi. Blandt andet i Nantes, Bordeaux, Lyon og Marseille har voldelige optøjer fundet sted. 125.000 demonstranter over hele Frankrig har været på gaden lørdag. 135 er blevet såret, heraf 17 politibetjente. I alt var 89.000 politifolk indsat. Kilde: Indenrigsminister Christophe Castaner

Kort efter eskalerede situationen, og optøjerne spredte sig til flere gader. Biler og motorcykler blev sat i brand, mens forretninger blev smadret.

Urolighederne i Paris spredte sig lørdag til den populære turist- og havneby Marseille. I andre europæiske lande har 'De Gule Veste' også være på gaden, herunder i Belgien, hvor politiet har brugt tåregas mod demonstranterne.

De oprørte 'gule veste' indledte deres protester på grund af en forhøjelse af afgifter på blandt andet fossile brændstoffer.

Siden har de udvidet protesterne til en stærk utilfredshed med den franske regering, præsident Emmanuel Macron og den sociale ulighed i Frankrig.

Sent lørdag aften meddelte den franske indenrigsminister Christophe Castaner, at myndighederne havde kontrol over situationen. 135 personer kom i løbet af lørdagen til skade, hvoraf 17 var betjente.