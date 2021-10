Det var noget af en skuddrama, der udspillede sig i et tog på en station i Tucson, Arizona.

Her gik en person fuldstændig amok med en pistol.

I videoen øverst kan du høre, hvordan et utal af skud bliver fyret afsted igennem luften.

Skuddene endte med at koste en DEA-agent livet, skriver Reuters.

DEA står for Drug Enforcement Administration, og de har til opgave at bekæmpe alle former for ulovlig håndtering af narkotika og lægemidler.

Det var da også på sådan et rutinetjek på toget, at skuddramaet pludselig brød løs.

Mandag morgen gik flere betjente ombord på toget. Her kom de i kontakt med to personer, og mens betjentene tilbageholdt en person, tog en anden person en pistol frem, forklarer Tucson -politichef Chris Magnus, skriver CNN.

Og så blev toget pludselig en skudzone.

Foruden den DEA-agent, der mistede livet, blev to betjente såret.

Toget havde 137 passagerer og 11 besætningsmedlemmer. Ingen af disse kom til skade, lyder meldingen.

En gerningsmand er blevet erklæret død, efter at han havde barrikaderet sig på et badeværelse. En anden mistænkt er varetægtsfængslet, skriver CNN.

Det voldsomme skuddrama fandt sted mandag.