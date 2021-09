Storken er som bekendt en dejlig flyver, men mange af dem lever livet farligt, når de er på træk.

Den lange tur mod Afrikas varme er nemlig en farefuld færd, og mange af de majestætiske fugle lider en grum skæbne på turen derned.

Det var netop det, der skete for den blot tre måneder gamle sønderjyske teenagestork Christian, da han var på vej mod sit vinterhi.

Ifølge TV Syd fløj Christian og to andre storke ind i en ikke-isoleret ledning i Tyrkiet.

Det blev døden for dem alle tre, skriver tv-stationen.

Det særlige ved Christian var, at han havde en GPS-sender på ryggen.

Da signalet herfra kom fra det samme sted tre dage i træk, anede formanden for foreningen storkene.dk, Jess Frederiksen, uråd og tog kontakt til en fuglegruppe i Tyrkiet.

Takket være et gps-koordinat lykkedes det dem hurtigt at finde Christian, men det var et trist syn, der ventede dem.

Den sønderjyske stork lå død sammen med to andre storke uden ringmærkning.

Christian fik desværre ikke noget langt liv. Han blev født i juni og blev opkaldt efter gårdejer i Rens, Iver Hansens far. Det var nemlig netop på deres gård, at Christians forældre slog sig ned i foråret.

Døde storke er desværre ikke noget nyt fænomen.

I juli fortalte formand Jess Frederiksen om de to storkeunger Astra og Zeneca, som blev fundet i en gylletank i det sønderjyske.

»Mange storkeunger forsvinder i deres første år, så det var meningen, at vi ville se, hvor de forsvinder hen,« sagde han dengang til B.T. og tilføjede:

»Vi troede, den ville forsvinde til Spanien eller et sted i Afrika. Vi regnede ikke med at finde den 100 meter væk.«