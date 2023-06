Den russiske efterretningstjeneste FSB åbner en kriminalsag mod chefen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, for at opfordre til væbnet mytteri.

Det oplyser Den Nationale Antiterrorkomité i Rusland fredag ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Det sker, mens Prigozjin beskylder den russiske militærledelse for at have beordret angreb på Wagner-soldater.

Prigozjins beskyldninger kommer i en lydoptagelse delt af hans talspersoner, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Rådet af generaler i PMV Wagner er nået frem til en beslutning - den ondskab, som dette lands militære ledelse bringer med sig, må stoppes, siger Wagner-chefen ifølge AFP.

Han beder Rusland om ikke at yde modstand og lover, at de, der har "ødelagt titusindvis af russiske soldaters liv, vil blive straffet".

Prigozjin hævder, at et stort antal Wagner-soldater er blevet dræbt i et russisk angreb. Der gives ikke nærmere detaljer om det påståede angreb.

- Vi var klar til at gøre indrømmelser over for forsvarsministeriet, overgive vores våben, siger Wagner-chefen i lydoptagelsen.

- I dag - da de ser, at vi ikke er blevet knækket - udførte de missilangreb på vores bageste lejre.

Det russiske forsvarsministerium afviser at have angrebet Wagner-soldater. Det fremgår af en meddelelse bragt af Tass.

- Alle budskaber og videooptagelser - som deles på sociale medier på Prigozjins vegne - som påstår, at det russiske forsvarsministerium gennemførte et angreb på Wagner-lejre, har ikke bund i virkeligheden og er medieprovokationer, udtaler ministeriet.

Under krigen er Prigozjin blevet stadig mere kritisk over for Kreml. Også tidligere fredag rettede han skarp kritik mod Rusland.

Han afviser dog ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han opfordrer til militærkup. Han kalder det i stedet "en march for retfærdighed".

Wagner-gruppen er et privat militærfirma, der sender sine soldater ud for at kæmpe rundtom i verden.

Gruppen har været aktiv i Ukraine, Syrien og afrikanske lande og er gentagne gange anklaget for krigsforbrydelser.

Gruppen kæmpede på russisk side, da Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen, og den har også været aktiv på russisk side under krigen i Ukraine, blandt andet med en fremtrædende rolle under kampene om byen Bakhmut.

/ritzau/