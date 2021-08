De hører mærkelige lyde og får voldsomme hovedpiner, bliver svimle og kan pludselig ikke huske.

I de værste tilfælde har patienterne sågar fået langvarige hjerneskader.

De seneste fem år er amerikanske diplomater og ambassadeansatte blevet angrebet af en mystisk sygdom, som ingen endnu har kunnet finde forklaringen på.

Sygdommen har fået navnet Havanna Syndromet, fordi den første gang optrådte på ambassaden i Cuba.

Siden er næsten 200 amerikanere ansat i diplomatiet og efterretningsvæsenet og deres familier blevet ramt af den mystiske sygdom.

Udover Cuba har der været tilfælde i London, Moskva, Guangzhou, Washington og Wien, skriver Berlingske.

Og nu har der måske også været tilfælde af sygdommen i Vietnam, hvor Kamala Harris i disse dage er på officielt besøg.

Derfor blev hendes fly da også flere timer forsinket tirsdag, da vicepræsidenten var klar til at lette i Air Force Two.

Nyhedsbureauet Reuters og flere amerikanske nyhedsmedier skriver, at det netop var frygten for den mystiske sygdom, Havana Syndromet, der kom i vejen for vicepræsidenten og hindrede hende i at lette til tiden.

Kort før afgangen fra Singapore fik den amerikanske delegation nemlig meldinger fra den amerikanske ambassade i Hanoi om »en unormal sundhedshændelse« på ambassaden.

Den besked må have fået det til at løbe koldt ned af ryggen på vicepræsidentens stab.

I hvert fald ville amerikanerne ikke sende deres vicepræsident til landet, før de havde styr på de nærmere omstændigheder omkring den mystiske hændelse.

»Tidligere i aften blev vicepræsidentens rejsedelegation forsinket i afgang fra Singapore, fordi vicepræsidentens kontor var blevet gjort opmærksom på forlydende om en mulig unormal sundhedshændelse i Hanoi, Vietnam. Efter en grundig vurdering blev det besluttet at fortsætte vicepræsidentens rejse,« siger talskvinde for den amerikanske ambassade i Hanoi, Rachael Chen i en erklæring ifølge CNN.

Fælles for alle de mange tilfælde af det uforklarlige syndrom er, at det tilsyneladende kun rammer amerikanere.

Wall Street Journal skriver, at CIA har sat et hold agenter til at løse gåden, og at deres teori går på, at det er den russiske efterretningstjeneste, der står bag.

Amerikanerne frygter angiveligt, at russerne er i besiddelse af et avanceret transportabelt mikrobølgevåben, der midlertidigt kan pacificere fjender.

Men indtil videre er det vilde spekulationer. Ingen har hidtil kunne bevise eller forklare, hvad symptomerne skyldes, og hvorfor de kun rammer amerikanske statsborgere.

FBI nåede i 2018 frem til, at der var tale om massehysteri, men den fjerndiagnose gjorde de påvirkede patienter rasende. FBI havde nemlig ikke selv undersøgt de pågældende, skriver The New Yorker. Derfor overvejer FBI nu at gå videre med sagen.

Kamala Harris blev tre timer forsinket i forhold til planen og ankom i den Vietnamesiske hovedstad omkring 19.30 lokal tid.

Det Hvide Hus' pressesekretær Jen Psaki siger til CNN, at der ikke er usikkerhed om vicepræsidentens sikkerhed i Vietnam. Det skulle heller ikke være bekræftet, at der rent faktisk er tale om den frygtede Havanna Syndrom, men at man naturligvis tager alle den type advarsler alvorlige.

Kamala Harris' besøg i Vietnam skal blandt andet være med til at styrke USAs sikkerhedspolitik i regionen, hvor Kina er dominerende.