I løbet af weekenden blev fem ligkister placeret ved Eiffeltårnet i Paris. Kisterne var alle prydet med det franske flag og teksten »Franske soldater i Ukraine.«

Nu viser det sig, at den franske pendant til PET, DGSE, mener, at det er den russiske efterretningstjeneste, der står bag.

Tre mænd fra henholdsvis Bulgarien, Ukraine og Tyskland er blevet tilbageholdt – mistænkt for at stå bag hærværket.

Det skriver The Guardian.

Hærværket menes at være en henvisning til den franske præsident Emmanuel Macrons udtalelser om, at man kan se på muligheden for at sende vestlige tropper til Ukraine.

Paris : cinq cercueils déposés au pied de la tour Eiffel, trois personnes en garde à vue

➡️ https://t.co/SJFNVCL1Ge pic.twitter.com/E0S572979M — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) June 1, 2024

En tanke som russerne selvsagt ikke er vilde med.

De tre anholdte siger alle sammen, at de er blevet betalt for at fragte og placere kisterne ved Eiffeltårnet, ifølge den franske avis Le Monde.

Ifølge flere medier bliver en af de tre anholdte sat i forbindelse med en anden episode med hærværk – også i Paris.

Her var det et Holocaust-mindesmærke, der blev skændet ved at male røde hænder på monumentet.

Der foregår i disse dage en masse byggearbejde omkring Eiffeltårnet, da man er ved at forberede sig på de olympiske lege til sommer, hvor værtsbyen altså er Paris.