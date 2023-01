Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skisæsonen i de franske alper kan være i fare.

For liftarbejderne truer med at afholde en strejke, hvis ikke de får bedre vilkår.

Det skriver Travel Weekly på baggrund af rapporter beskrevet i The Times.

To hovedfagforeninger, der dækker lift- og sæsonarbejdere, planlægger 'ubegrænset' arbejdskampe fra 31. januar som en del af bredere protester mod pensionsreformer i Frankrig.

Strejken bliver målrettet til at være i løbet af skolernes ferier med mulighed for at lukke snesevis af skistationer.

Ferien i for eksempel Storbritannien er delt over to uger, fra den 11. til den 25. februar, mens den franske pendant løber i fire uger fra den 4. februar.

»Vi har besluttet at indkalde til en strejke i februarferien, fordi der forhåbentlig vil blive lyttet mere til kravene i denne periode,« siger Eric Becker, leder af liftoperatørernes afdeling af Force Ouvrière fagforeningen.

AFP rapporterede imidlertid, at den 'ubegrænsede handling' fra Force Ouvrière den 31. januar ikke ville betyde, at ansatte ville gå ud på ubestemt tid, men i en kort periode.

Den anden hovedfagforening, Confederation Generale du Travail, udsendte også en tidsubegrænset meddelelse om intention om at strejke.

Foreningen sigter mod en 'særlig stærk action' under ski-VM i Courchevel og Meribel fra 6.–19. februar.

Januar i gennem har der været andre problemer i området.

Rekordhøje temperaturer i hele Europa gør, at flere pister i Østrig, Schweiz og Frankrig har mistet deres hvide snedække.

Flere steder i Østrig må der anlægges kunstige pister i et ellers totalt snefrit landskab.