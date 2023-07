De står i forreste række overfor ballademagerne aften efter aften.

Og nu har de fået nok.

De to franske politiforbund, Alliance Police National og Unsa Police, melder nu klart ud i en pressemeddelelse.

'I dag skal politiet igen i kamp, fordi vi er i krig,' skriver forbundene blandt andet.

Nu melder fransk politi klart ud om situationen i gaderne i disse dage. Foto: Clement Mahoudeau/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Nu melder fransk politi klart ud om situationen i gaderne i disse dage. Foto: Clement Mahoudeau/AFP/Ritzau Scanpix

Tirsdag forsøgte en 17-årig mand at unddrage en politikontrol, hvorefter han blev skudt og dræbt af ordensmagten.

Siden har Frankrig været rystet af voldelige optøjer med brændende biler og plyndrede butikker.

Der har også været mange deciderede gadekampe.

'Hvad angår disse vilde horder, er det ikke længere nok at bede om ro, man må fremtvinge den. Vores kollegaer, og flertallet af borgerne, er trætte af, at lide under dette mindretals diktatur,' skriver politiets forbund i pressemeddelelsen.

Politiet skriver også om 'skadelige elementer,' som man kun kan 'kæmpe mod' i stedet for at 'underkaste' sig dem eller 'kapitulere'. At 'lægge våbnene' er set i lyset af brutaliteten på gaden ikke en mulighed.

Ordvalget i udmeldingen skaber en del debat i Frankrig netop nu.

En venstreorienteret politiker ved navn Jean-Luc Mélenchon skriver for eksempel på Twitter:

'De forbund, der opfordrer til borgerkrig, må lære at tie. Politikerne må bringe politiet under kontrol. Dem, der gerne vil have ro, skal ikke smide benzin på bålet.'

Natten til søndag blev mindst 749 personer anholdt, skriver det franske indenrigsministerium på Twitter. 45 betjente skulle være kommet til skade.