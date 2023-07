Emile på to år er ikke set siden lørdag, da han pludselig forsvandt fra sine bedsteforældres have.

Drengen legede i haven beliggende i landsbyen Le Vernet mellem Grenoble og Nice.

Det skriver det franske medie BFM.

»Familien gjorde klar til at tage på tur. Det var her, at drengen undslap bedsteforældrenes opsyn. Da de ville hente ham for at tage afsted, opdagede de, at han var væk,« har Francois Balique, borgmester i Le Vernet, udtalt om sagen.

Politiet har udtalt, at man holder alle scenarier åbne. Men for nu er det intet, der tyder på, at drengen er blevet bortført.

»Det er en lille by med cirka 20 huse. Vi ser alt,« siger borgmesteren.

Ikke desto mindre er en massiv eftersøgning sat i værk, eftersom drengen har været forsvundet i knap 48 timer.

Alle huse i byen er blevet undersøgt, og eftersøgningen bliver gradvist udvidet, lyder det ifølge franske medier.

Udover myndighederne bistår mindst 200 frivillige i eftersøgningen af Emile.