Advarsel: Hvis du er bange for at flyve, så er dette ikke en artikel for dig.

På den anden side, så kan du – måske – trøste dig med, at der er tale om et fragtfly, og at ingen kom til skade.

De dramatiske billeder til trods.

Torsdag måtte en Boeing 757-200 fra fragtfirmaet DHL nødlande i lufthaven i Costa Ricas hovedstad San José på grund af tekniske problemer.

Foto: EZEQUIEL BECERRA Vis mere Foto: EZEQUIEL BECERRA

Selve landingen så umiddelbart fin ud, men efter nogle hundrede meter på jorden snurrede flyet en omgang rundt om sig selv, inden halen og en vinge knækkede af.

Brandfolk kom ilende til, og snart var den gule flykrop overhældt med brandslukningsskum.

Nyhedsbureauet Reuters citerer kilder i DHL for oplysninger om, at alle ombord slap uskadte fra ulykken. En enkelt måtte dog til tjek på sygehuset for mindre skader.

Flyet var lige lettet fra Costa Rica og havde sat kursen mod Guatemala, da det tilsyneladende opstod tekniske problemer i det hydrauliske system. Derfor anmodede piloten om tilladelse til at nødlande kort efter take off.

Foto: MAYELA LOPEZ Vis mere Foto: MAYELA LOPEZ

DHL og myndighederne i lufthavnen arbejdede sammen om at flytte flyet, så den øvrige drift i lufthavnen kunne genoptages.

Et efterforskningsteam fra DHL skal nu undersøge sagen nærmere for at fastslå, hvad der gik galt, skriver avisen The Guardian.

En flyspotter fangede selve landingen på video, og du kan se den her.