Hans fotograf blev dræbt på stedet. Det samme gjorde hans producer. Selv er Benjamin Hall bare lykkelig for at være i live.

Og det på trods af, at den 39-årige journalist fra Fox News har mistet adskillige lemmer efter et russisk angreb.

»For at opsummere det: Jeg har mistet halvdelen af et ben på den ene side og en fod på det andet. En hånd bli'r lappet sammen. Et øje fungerer ikke længere, og min hørelse er rimelig meget ødelagt.«

»Men alt i alt føler jeg mig pokkers heldig over at være her – og det er de mennesker, der fik mig her til, der er fantastiske.«

Sådan skriver den hårdt sårede reporter tidligt fredag morgen dansk tid på Twitter.

Opslaget er ledsaget af et foto, hvor Hall ligger på en båre med klap for øjet og kroppen pakket ind i bandager.

14. marts blev hans bil beskudt af russerne, mens han og hans kamerahold var tæt på fronten for at rapportere fra krigen.

Den 55-årige kameramand Pierre Zakrzewski og den 24-årige producer Oleksandra 'Sasha' Kurshynova blev begge dræbt under angrebet.

Benjamin Hall har også lavet et opslag, hvor han mindes sine to dræbte kolleger.

»Det er tre uger siden angrebet i Ukraine, og jeg vil gerne dele det hele med jer. Men først har jeg behov for at hylde mine kolleger Pierre og Sasha, som ikke klarede den dag. Pierre og jeg rejste verden rundt sammen. Arbejdet var hans glæde, og hans glæde var smittende. RIP.«

Zakrzewski var en erfaren krigsfotograf, og arbejdede også i flere år i Afghanistan.