En årsløn på godt en million kroner for bare ti arbejdsdage om måneden.

Sådan lyder tilbuddet til britiske læger, hvis de vil rykke teltpælene op og flytte til Australien.

I annoncer i det ansete tidsskrift British Medical Journal tilbyder et australsk rekrutteringsbureau endog meget lukrative arbejdsvilkår til britiske læger, der er trætte af konflikterne i deres hjemlige pressede sundhedssystem.

Det skriver den britiske avis The Independent.

Lægerne tilbydes 240.000 australske dollar om året – godt en million danske kroner – for 10 vagter om måneden.

Resten af tiden har de fri til at »rejse, bade og surfe i solen,« eller hvad man nu ellers fordriver tiden med down under.

En tidligere læge i Storbritannien skriver i et opslag på Twitter, at det er »deprimerende« læsning.

»Det er vanskeligt at argumentere imod, at dette ikke er et fristende tilbud. Det sætter pres på regeringen: Hvis I ikke anerkender løn- og arbejdsvilkårsbekymringerne fra de britiske læger, gæt, hvor de så er på vej hen.«

Det britiske sundhedsvæsen befinder sig netop nu i en historisk krise. Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale er utilfredse med både arbejdsvilkår og lønninger, og de har i flere tilfælde nedlagt arbejdet.