En ny type af den potentielt dødelige tropesygdom malaria er på fremmarch i flere af danskernes foretrukne turistmål.

Og det får nu forskere til at slå alarm.

For den nye type malaria er resistent over for de to mest udbredte typer malariamedicin.

Sådan lyder advarslen i et nyt studie foretaget af en række forskere fra Oxford University og Wellcome Sanger Institute i Storbritannien.

Den multiresistente malaria begyndte først at sprede sig hastigt i Cambodja, og nu er den også blevet udbredt i Vietnam, Laos og det nordlige Thailand, lyder advarslen.

Især om vinteren tager mange danske turister til Sydøstasien, hvor især Thailand er en yndet destination. Ifølge søgemaskinen Momondo er Bangkok nummer to på listen over danskernes foretrukne rejsemål for flyrejser i 2019.

Studiet om den multiresistente malarias spredning er mandag blevet publiceret i tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases.

»Vi har opdaget, at den har spredt sig aggressivt og har udskiftet de lokale malariaparasitter,« siger Roberto Amato, som er en af forskerne bag studiet.

Vejen til besøgscenteret ved Tham Luang-grotten, hvor 12 fodbolddrenge blev fanget sidste år på grund af at vandstanden steg efter, de havde søgt ly i grotten under et uvejr. Tham Luang ligger i det nordlige Thailand, som den multiresistente malariatype nu har spredt sig til. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Vejen til besøgscenteret ved Tham Luang-grotten, hvor 12 fodbolddrenge blev fanget sidste år på grund af at vandstanden steg efter, de havde søgt ly i grotten under et uvejr. Tham Luang ligger i det nordlige Thailand, som den multiresistente malariatype nu har spredt sig til. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

»Den er nu blevet den dominerende type i Vietnam, Laos og det nordøstlige Thailand,« siger han.

Malaria er en akut infektionssygdom, som skyldes en blodparasit, der bliver overført til mennesket af malariamyg.

Knap 220 millioner mennesker led af malaria i 2017, anslår Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Heraf mistede omkring 400.000 personer livet grundet sygdommen.

Flertallet af dem, der døde af sygdommen, var babyer og børn i Afrika syd for Sahara.

Malaria kan behandles medicinsk, hvis smittede behandles i tide.

Men resistens over for malariamedicin bliver mere og mere udbredt i flere dele af verden, særligt i Sydøstasien.

En gruppe forskere har tidligere fundet ud af, at multiresistent malaria fra 2007 til 2013 havde spredt sig i Cambodja.

Det nye studie viser, at den resistente sygdom siden har krydset grænserne til de nærliggende lande i Sydøstasien og har strammet sit greb i regionen.

»Den hastighed, som disse multiresistente malariaparasitter har spredt sig med i Sydøstasien, er meget bekymrende,« siger Olivo Miotto, der har ledet forskergruppen.

»Andre typer medicin kan være effektive på nuværende tidspunkter, men situationen er meget skrøbelig, og dette studie understreger, at der er brug for akut handling,« siger han.

Den multiresistente malariatype er dog endnu ikke nået til de mest populære turistdestinationer i Thailand, som Bangkok og Phuket.