Der er ingen tvivl om, hvad Vladimir Putins største fejl har været.

Sådan lyder det fra den norske Rusland-forsker Iver B. Neumann, der er direktør for forskningsinstituttet Fridtjof Nansens Institutt, når han ser tilbage på de 100 dage, som krigen i Ukraine nu har varet.

Fejlen er nemlig – mener han – helt åbenlys. Det forklarer han til Dagbladet.

»Putins største fejl de første 100 dage af krigen i Ukraine er selve beslutningen om at gå i krig. Åbenlyst. Rusland brugte langt flere ressourcer, end de havde regnet med, og Putin tog formentlig selv beslutninger frem for at lytte til folk omkring sig,« siger Neumann om den russiske præsident.

Vladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel Vis mere Vladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel

En anden stor fejl, Putin kan have gjort, ligger ifølge forskeren i forlængelse deraf.

Nemlig at den russiske præsident sandsynligvis ikke har konfereret med flere personer i sin stab om konsekvenserne:

»Som gammel efterretningsofficer bliver han sin egen fjende i denne krig. Vi ved endnu ikke, om han har ladet være med at lytte til efterretningerne, eller om han har fået forkerte oplysninger om, hvordan det faktisk stod til med den ukrainske forsvarsevne,« siger den norske forsker til Dagbladet.

I sin seneste efterretningsrapport om krigen i Ukraine, har det britiske udenrigsministerium også gjort status over de første 100 dage af den russiske invasion.

I den lyder det, at de russiske styrker har fejlet i at opnå deres oprindelige mål, men at Rusland siden har tilpasset sin strategi.

Tilpasningen har gjort, at de russiske styrker nu fokuserer på særligt Donbas-området – og det gør de for tiden med 'taktisk succes', lyder det.

»De russiske styrker har genereret og fastholdt momentum og ser i øjeblikket ud til at fastholde initiativet over for den ukrainske modstand,« oplyses det i efterretningsanalysen.

Det anslås, at Rusland lige nu kontrollerer 90 procent af Luhansk-regionen, og ifølge det britiske forsvarsministerium vil hele området kunne komme under russisk kontrol inden for de kommende to uger.

»Målt op imod Ruslands oprindelige plan er ingen af de strategiske mål blevet opnået. For at Rusland kan opnå nogen form for succes, vil det kræve store fortsatte investeringer i mandskab og udstyr, og det vil sandsynligvis tage betydelig længere tid,« slutter analysen.