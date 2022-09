Lyt til artiklen

Det var deklareret som babyservietter, men indholdet var kokain. Og faktisk den største fangst i 20 år.

Kokain til en værdi på gaden til 11,8 millioner dollar - svarende til 87 millioner kroner - blev opdaget i Texas.

U.S. Customs and Border Protection, som beslaglagde kokainen, skriver i en pressemeddelelse, at der var knap 2.000 pakker med babyservietter.

Men indholdet var alt andet end babyservietter. Det blev fundet i et køretøj ved Colombia-Solidarity Bridge.

Colossal, record setting seizure. Largest Cocaine bust in 20 years! The Laredo Port of Entry seizes over 1,500 pounds of cocaine from Transnational Criminal Organizations! Extremely proud of our @CBP employees for keeping our communities safe. pic.twitter.com/WKDAFD4zIm — Director, Field Operations, Randy Howe (@DFOLaredo) August 29, 2022

»Denne beslaglæggelse er et glimrende eksempel på grænsesikkerhedsstyring.«

»Og hvordan det hjælper med at forhindre farlige stoffer i at nå vores lokalsamfund,« udtaler Alberto Flores, der er havnedirektør i Laredo, i pressemeddelelsen.

Randy Howe, der er direktør i feltoperationer i Laredo, kommenterede beslaglæggelsen på Twitter. Han kalder det en rekord og den største fangst i 20 år.

Immigration and Customs Enforcement-Homeland Security Investigations efterforsker hændelsen.