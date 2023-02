Lyt til artiklen

Flere gæster i en forlystelsespark i Florida var for nylig taknemmelige for, at de overlevede.

Pludselig gik en forlystelse nemlig i stå og flere hang med hovedet nedad.

Forlystelsen, der minder om et pariserhjul og har en form for lukkede vogne, begyndte fredag at sænke farten, da der var nogle sikkerhedsmæssige udfordringer.

Det resulterede i, at nogle af vognene endte på hovedet.

»Gudskelov kom min ven og jeg sikkert hjem i aften. Florida State Fair var et absolut mareridt. Det er svært at forklare den følelse af frygt, vi følte i dag,« skriver Alexis Cresong på Facebook.

Hun var en af de gæster, der endte på hovedet.

»Vi blev efterladt siddende fast i luften på hovedet, ingen sikkerhedsseler og med mellemrum store nok til at miste grebet og falde,« skriver hun videre.

Ejeren af forlystelsesparken forklarer i flere amerikanske medier, blandt andet til det lokale nyhedsmedie WFLA, at det var en sikkerhedsforanstaltning, der gik som planlagt.

»Vi begyndte hurtigt at evakuere gæsterne fra forlystelsen på den mest sikre måde, vi kunne,« sagde ejer og talsperson Frank Zaitshik og fortsatte:

»Alle sikkerheds- og nødprotokoller blev fulgt. Der vil blive gennemført en grundig inspektion af, hvad der udløste sikkerhedsmekanismerne.«