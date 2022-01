Seks personer døde, da en altødelæggende tornado 10. december sidste år raserede en af Amazon's lagerbygninger i byen Edwardsville i Illinios, USA.

En af de omkomne var 26-årige Austin McEven, der arbejdede som selvstændigt bud for Amazon.

Tornadoen var en del af et historisk barskt og dødbringende uvejr i Midtvesten, hvor mindst 24 tornadoer pulveriserede store bygninger og trak et spor af død og ødelæggelse efter sig.

Forældrene til 26-årige Austin McEven sagsøger nu Amazon for at have negligeret sikkerheden for medarbejderne og for at være ansvarlige for deres søns død, skriver cnn.com.

Moren til den afdøde, Alice McEwen, sagde på et pressemøde mandag, at hendes søn havde søgt tilflugt for uvejret på et toilet i varehuset, og at Amazon intet havde gjort for at evakuere medarbejderne.

I stedet anklagede hun Amazon for at have været mere optaget af at få ordrerne ud og at sætte profit over menneskeliv.

»Amazon synes at sætte profit i højtiden (julemåneden, red.) højere end sikkerheden for vores søn og fem andre familier, der har mistet deres kære,« sagde Alice McEwen

En talsperson fra Amazon, Kelly Nantel, afviste mandag over for CNN morens anklage og understregede, at Amazon fortsat fokuserer på at støtte deres ansatte og partnere, familier, der har mistet deres kære, samt alle, der har været påvirket af tornadoerne.

Amazon's lagerbygning blev pulveriseret af en tornado 10. december 2021. Foto: LAWRENCE BRYANT Vis mere Amazon's lagerbygning blev pulveriseret af en tornado 10. december 2021. Foto: LAWRENCE BRYANT

Amazon's talsperson siger, at forældrene til Austin McEven og familiens advokater misforstår fakta i sagen.

Amazon mener, at de har reageret korrekt på vejrvarslerne, og at bygningen var konstrueret korrekt. Amazon henholder sig i øvrigt til, at det er normalt, at forretninger holder åbent, selvom der ofte er hårdt vejr og storme i det pågældende område.

Familiens advokat er lodret uenig. Han påpeger, at der allerede 9. december var klare advarsler fra vejrtjenesterne om at området kunne blive ramt af tornadoer.

Amazon’s talsperson nægtede at svare på, om medarbejdere som Austin McEven blev opfordret af Amazon til at søge ly på toiletterne i lagerbygningen.

Det amerikanske arbejdstilsyn (OSHA) indledte i sidste måned en undersøgelse af sagen.

Den ventes afslutte inden for seks måneder.