To forældre er fundet skyldige i manddrab af grov uagtsomhed i en sag om deres 16-årige datter.

16-årige Kayela Titford blev fundet død i inhumane og nedværdigende omgivelser tilbage i oktober 2020 i Newtown, Wales.

Det skriver BBC.

Ifølge anklageren har forældrene »alvorligt forsømt deres datter«, og en patologirapport konkluderede, at dødsårsagen var »betændelse og infektion i omfattende områder med sårdannelse som følge af fedme og dens komplikationer og immobilitet hos en pige med rygmarvsbrok og hydrocefalus.«

Kayela Tiltfords værelse. Foto: Heddlu Dyfed-Powys Police

16-årige Kayela Titford led af rygmarvsbrok og var blevet massivt overvægtig med en vægt på 146 kilo.

Den 45-årige far Alun Titford fortalte, at familien med seks børn spiste takeaway fire til fem gange om ugen.

Titford mente, at den 16-årige datter havde taget 13-19 kilo på siden marts.

I retten kom det frem, at den unge pige blev bundet til sin seng i mere end seks måneder op til sin død.

Den 16-åriges seng, der bestod af træningspuder til et hvalpetoilet. Foto: Heddlu Dyfed-Powys Police

Forholdene, som pigen blev fundet under, blev beskrevet som uegnet til ethvert dyr med snavset tøj og sengetøj.

I værelset, som pigen blev fundet i, stod der flasker med urin og en dyb kummefryser, hvor der dryppede fedt ned af kanten.

To politimænd fortalte i retten, at de følte sig fysisk syge af lugten af råddenskab i rummet, og at de så »levende maddiker, der vred sig på hendes madras.«

En anden skrækindjagende detalje, der kom frem i retten var, at der blev fundet maddiker på pigens krop.

Wales' tidligere børnekommissær Sally Holland udtalte, at de »rystende omgivelser« som Kaylea døde under, gør denne sag til en af de mest »rædselsvækkende« sager, hun nogensinde har været vidne til med sine 25 års erfaring.

Strafudmålingen bliver afgjort den 1. marts.