For millioner af insekter kendt som mormon-græshopper har invaderet delstaten Nevada. Beboerne slår nu alarm, da veje og bygninger nærmest er blevet dækket af insekterne.

Det skriver The Guardian.

Optagelser delt på sociale medier og af lokale nyhedsmedier fanger seks Nevada-kommuner under 'belejring' af de store insekter, der bevæger sig langsomt og effektivt hen over staten.



Et lokalt hospital var nødt til at indsætte koste og bladblæsere for at rydde vejen for patienterne at komme ind i bygningen, fortalte en talsmand for Northeastern Nevada Regional Hospital.

Insekterne skaber ikke kun skræmmende pestlignende billeder og videoer, de gør veje farlige, når et stort antal af dem bliver knust.

»De bliver kørt over, herefter kommer to eller tre ud og spiser deres kammerat, og de bliver kørt over, og vejene kan blive dækket af græshopper, og de kan blive glatte,« fortalte Jeff Knight, en entomolog for Nevadas landbrugsafdeling.

»Det største problem er disse eftermiddags tordenvejr og lægger lidt vand på det, og det bliver glat, vi har haft en række ulykker forårsaget af fårekyllinger.«

På trods af deres navn er insekterne ikke biologisk fårekyllinger, men teknisk store skjoldstøttede katydider, der ligner græshopper, ifølge University of Nevada, Reno.

De flyver ikke, men går eller hopper i stedet.

De lægger æg om sommeren, som ligger i dvale om vinteren og så klækker om foråret. Men i år blev ungerne forsinket på grund af en usædvanlig regnfuld vinter.