Den norske fødevaregigant Nortura overvejer drastiske tiltag for at reducere omkostningerne.

»Nu er vi nået til et punkt, hvor vi løbende ser på, om vi er nødt til at nedjustere produktionen,« siger administrerende direktør i Nortura, Anne Marit Panengstuen, til det norske Børsen.

Skyhøje elpriser og nul økonomisk støtte fra staten betyder, at Nortura nu trækker i nødbremsen.

Anne Marit Panengstuen fortæller, at selvom man har forsøgt at spare på energien, så er det langt fra utænkeligt, at man skal til at producere mindre.

I værste fald indføre produktionsstop på nogle varer.

Det vil påvirke salget, men med en elregning, der stiger fra 112 millioner danske kroner til cirka 445 millioner danske kroner, så er det også nødvendigt.

Og Anne Marit Panengstuen kan faktisk heller ikke afvise, at et midlertidigt driftsstop kan blive et reelt scenario.

Hun advarer til sidst om, at forbrugerne også risikerer endnu højere fødevarepriser.