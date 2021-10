Myndighederne i Sydøstasien skal skynde sig, hvis de skal forhindre vildtsmuglerne i at vende tilbage, efter at kontrollen med grænserne bliver mindre grundige. Det er konklusionen på en kommende rapport fra FN.

Smugleriet af vilde dyr blev besværliggjort, da mange lande over hele verden lukkede deres grænser, efter at coronapandemien indfandt sig. Det ødelagde smuglernes netværk.

Da de fleste uden for Kina regnede med, at virussen oprandt i et kinesisk marked, der solgte vilde dyr i Wuhan, så droppede efterspørgslen ganske pludseligt.

Produkter som skællene fra skældyr, galde fra bjørne og hornene fra næsehorn faldt, da folk pludselig blev mere opmærksomme på smitten.

Her ligger skællene fra nogle skældyr i Singapore. Foto: ROSLAN RAHMAN Vis mere Her ligger skællene fra nogle skældyr i Singapore. Foto: ROSLAN RAHMAN

Men disse ændringer er kortsigtede. I Sydøstasien vil man se en stigning i antallet af vildtsmugleri på den lange bane. Den advarsel kommer FN med i en intern rapport til de retshåndhævende myndigheder i området.

Rapporten er udarbejdet af FNs kontor for narkotika og kriminalitet (FNKNK), og nyhedsbureauet Reuters har set netop denne rapport.

Pandemien har givet myndighederne en mulighed for at slå ned på smuglerne, mener Jeremy Douglas, der er FNKNKs repræsentant for Sydøstasien.

En af de vigtigste ting at holde øje med er, at landene beholder den strenge grænsekontrol.

»Vi må ikke miste den mulighed,« siger Jeremy Douglas til Reuters.

Et skældyr vandrer rundt på bordet under en nyhedskonference i Thailand. Foto: Prapan Chankaew Vis mere Et skældyr vandrer rundt på bordet under en nyhedskonference i Thailand. Foto: Prapan Chankaew

Ifølge NGO'en Traffic fungerer Sydøstasien »som en adgangsvej for vildt, der kommer fra regionen, såvel som fra resten af verden«.

Der eksisterer et voldsomt behov for ulovlige dyreprodukter i lande som Kina, Myanmar og Thailand. Disse produkter bliver enten brugt som traditionel medicin eller direkte spist af køberne.

Enkelte lande har brugt lejligheden til at indføre en lov, der stopper handlen med vilde dyr. Kina har indført en lov, der gør det ulovligt at spise vildt kød, men Vietnam har været mere aktive i deres jagt på smuglerne siden juli forrige år. Alt sammen noget, der effektivt har lagt en dæmper på efterspørgslen.

Men nylige operationer af politiet i Kina og Vietnam viser, at smuglerne igen flytter skæl fra skældyr over grænsen i år, vurderer Douglas.