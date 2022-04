Flyselskabet Ryanair skaber forargelse efter deres behandling af en ukrainsk familie på flugt fra Ruslands invasion.

En familie på tre fra Kyiv havde ikke adgang til at printe deres billetter hjemmefra, inden de ankom til lufthavnen i Krakow i Polen. Her skulle de være fløjet til London, hvor de skulle indlogeres hos deres værtsfamilie. Det skriver The Times.

Derfor mødte den ukrainske familie op i lufthavnen uden billetter, og da de henvendte sig til personalet hos Ryanair, blev der forlangt et check-in-gebyr på 585 kroner per billet, hvilket familien ikke havde penge til.

»Jeg kan ikke begribe, at de er blevet behandlet sådan. Det er ikke et enestående tilfælde. Hvorfor kunne de ikke give dem en dispensation eller printe deres billetter i stedet for, at de skulle føle sig dumme og kriminelle,« siger familiens britiske vært, Michelina Primrose.

Som resultat måtte familien vente i yderligere otte timer, før de kunne gå på det næste fly med kurs mod London.

Ved ankomsten i London var familien dehydrerede og udkørte efter de mange timers venten.

Den britiske værtsfamilie er mildest talt chokeret over Ryanairs behandling af de ukrainske flygtninge.

»Det virkede som om, at det var for besværligt for Ryanair at hjælpe familien. Familien har været igennem nok, og så skal de mødes af sådan en attitude fra personalet,« siger Michelina Primrose.

En repræsentant fra Ryanair fortæller til The Times, at de tager tusindvis af flygtninge med fra Ukraines nabolande.

Selskabet har derudover – ifølge mediet – tilbudt at refundere alle udgifter i forbindelse med familiens og værtsfamiliens udgifter på turen.

»Da faren er statsborger i Turkmenistan, blev han ikke betragtet som ukrainsk flygtning. Vi er kede af de visumproblemer, det gav. Den eneste grund til at de missede flyet er, at man skulle tjekke hans pas visum for adgang til Storbritannien,« siger repræsentanten fra flyselskaber.