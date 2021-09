Ferieøen La Palma er forvandlet til et stort kaos, efter vulkanen Cumbre Vieja gik i udbrud.

Det var efter et jordskælv søndag, at vulkanen Cumbre Vieja gik i udbrud. Siden har lava og aske banket nedad vulkanen og sendt flere tusinde mennesker på flugt.

Mandag oplyste lokale myndigheder, at 5000 personer var blevet evakueret fra øen til den nærliggende ø Tenerife.

Tirsdag aften skriver BBC, at endnu flere er blevet beordret evakueret. Denne gang er det fra byen El Paso. Det betyder, at der nu er mere end 6.000 mennesker på flugt fra lavaen ifølge BBC, men det spanske medie Elmundo.es skriver at 5.700 er evakueret.

Vulkanen Cumbre Vieja gik søndag i udbrud. Flere tusinde er evakueret. Foto: DESIREE MARTIN Vis mere Vulkanen Cumbre Vieja gik søndag i udbrud. Flere tusinde er evakueret. Foto: DESIREE MARTIN

Evakueringen er sket, efter lavaen begyndte at strømme ud fra en ny revne i vulkanen. For ikke nok med at lavaen banker afsted, så er La Palma også plaget af jordskælv. Hele fire af slagsen kom ganske kort, efter laven strømmede ud af den nye revne.

Lavaen har fortsat kurs én vej, og det er mod havet. Og på sin vej ødelægger den alt. I videoen ovenfor kan du se, hvordan en pool lynhurtigt bliver fyldt op med lava.

Med cirka 200 meter i timen, havde lavaen tirsdag kurs mod Todoque, hvor folk fik to timer til at redde, hvad de kunne fra deres hjem, skriver BBC.

Laven banker fortsat afsted mod havet.

Det er første gang i 50 år, at vulkanen gik i udbrud. Foto: OVERON/REUTERS TV Vis mere Det er første gang i 50 år, at vulkanen gik i udbrud. Foto: OVERON/REUTERS TV

Mandag var lavaen nået omkring halvvejs mellem vulkanen og havet, oplyste de lokale myndigheder, og det var gået langsommere end først antaget, da man regnede med, at lavaen ville ramme havet i løbet af mandag aften.

Men her tirsdag aften er de to ting endnu ikke stødt sammen.

B.T har før skrevet om, at når den flydende lava rammer havet, vil det udlede giftige gasser, og hvordan der kan komme eksplosioner med de giftige skyer af gas, når de to ting støder sammen.

Cumbre Vieja gik sidst i udbrud for 50 år siden. Vulkanen ligger i den sydlige del af øen La Palma. Her bor der cirka 80.000 personer.