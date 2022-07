Lyt til artiklen

Søndag hærger hedebølge og voldsomme naturbrande i Grækenland.

I 40 graders varme kæmper lokale brandmænd med at få kontrol over flammerne.

Det gælder både på den populære ferieø Lesbos og i byer på fastlandet. Det skriver Reuters.

Som resultat er flere huse brændt og beboere i de ramte områder evakueret.

»Flammerne har omringet Krestena (en græsk by på fastlandet, red.), der er meldinger om beskadigede hjem – vi har brug for hjælp,« sagde byrådsmedlem Anastasios Karnaros til den græske tv-station Open tv, søndag.

Også i nærheden af den nordlige by Dadia kæmper myndighederne med at slukke en stor brand.

Brandene på fastlandet opstod søndag, mens den på Lesbos raser for anden dag i træk.

De høje temperaturer forventes at følge med ind i den kommende uge.

Flammer nær hus i Krestena, 24. juli 2022. Foto: EUROKINISSI / Ritzau Scanpix

Også i Dadia kæmper de mod flammerne. Her forsøger et fly at slukke branden med vand. Foto: DIMITRIS ALEXOUDIS / Ritzau Scanpix