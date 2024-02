Flere laviner har ramt populært skisportssted i Norge.

Først blev to børn og en voksen ramt af en lavine ved Hemsedal, der hvert år er et yndet turistmål.

Også blandt danskere.

NRK skriver, at to børn på henholdsvis 10 og 12 år er blevet ramt. Et af børnene er lettere kvæstet.

Også en mand i 40erne er blevet ramt. Men alle er reddet ud og får nu behandling af sundhedsvæsnet.

Kort efter klokken 16 oplyser norsk politi i en pressemeddelelse, at der er sket endnu en lavine.

Her er fem personer ramt, men de meldes alle uden for livsfare. De har dog mistet skiudstyr og skal have hjælp til at komme ned fra et bjerg.

Norsk politi har tidligere advaret mod lavinefare i det populære skisportsområde.

Tidligere lørdag morgen var der sågar en lavine i samme område. Heldigvis blev ingen ramt af det.

Det er en kombination af et svagt snedække samt nyfalden sne, der medfører lavineadvarslerne.

»Forholdene er komplekse og kræver forsigtige rutevalg. Skiløb offpist kræver viden og erfaring,« oplyser politiet blandt andet.