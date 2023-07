Billederne af de kæmpestore hagl, der natten til tirsdag ramte det nordlige Italien er gået verden rundt.

Nu er der meldinger om flere tilskadekomne danskere.

Direktøren i assistanceselskabet SOS International, Jan Sigurdur Christensen, fortæller til TV 2, at fire danskere pådrog sig skader under det voldsomme uvejr.

»De har fået hagl i hovedet og har fået ret omfattende hjernerystelser,« siger han.

Mellem 1.500 og 1.800 danskere skal hjælpes hjem fra Norditalien på grund af uvejret, som også har forårsaget skader på flere danske turisters biler.

SOS International mangler onsdag formiddag at ringe til under 100 personer. Selskabet har oplevet udfordringer med mobilnetværket i Norditalien. Men ringer til alle, indtil de er kommet igennem.

SOS International skriver på sin hjemmeside, at det er lykkes at lave aftaler med danske busselskaber, som tirsdag satte kursen mod Italien for at hente danskere hjem.

Selskabet oplyser, at de første rejsende kunne forvente at rejse mod Danmark onsdag morgen. Hjemtransporten vil fortsætte de kommende dage, og til alle er kommet hjem.

Her ses et af de hagl, der ramte, undr uvejret i Norditalien. Foto: Karina Varming Vis mere Her ses et af de hagl, der ramte, undr uvejret i Norditalien. Foto: Karina Varming

SOS International ejes af 11 nordiske forsikringsselskaber og tilbyder læge- og rejseassistance.

Det voldsomme haglvejr har også kostet to dødsfald.

En 16-årig pige, der var på en campingtur, mistede livet, da et træ faldt på hendes telt, mens hun var på spejderlejr nær byen Brescia, som ligger godt 70 kilometer øst for storbyen Milano.

Mandag døde en kvinde efter også at være blevet ramt af et faldende træ i Lissone lidt nord for Milano.