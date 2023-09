Hos Fjord Line har man besluttet sig for at nedlægge ruten mellem Sandefjord i Norge og Strömstad i Sverige.

Det sker af en helt klar grund.

»Det er et strategisk greb for at koncentrere driften om sejlruterne mellem Norge og Danmark,« som det lyder i en pressemeddelelse onsdag.

Rederiet har således allerede i mange år har stor fokus på at forbinde danske Hirtshals med de norske byer Stavanger, Kristianstad og Bergen.

Og som det videre lyder om skrotningen af den norsk-svenske færgeforbindelse:

»Samtidig skal Fjord Line fortsat være en central aktør for både persontrafik og godstransport mellem Norge og kontinentet.«

Og den vej går altså af åbenlyse geografiske årsager igennem Danmark og ikke Sverige.

Nedlægning af ruten vil også få konsekvenser for medarbejdere hos Fjord Line.

220 stillinger vil blive berørt, men ikke alle vil blive afskediget.

»Det kom nok som en chok for de ansatte,« siger den danske direktør for det norske rederi, Brian Thorsted Hansen, til mediet Sandefjords Blad:

»Nogen vil blive sagt op, andre vil blive flyttet rundt i koncernen.«

Sidste afgang mellem Sandefjord og Strömstad sejler om kun halvanden måned, 29. oktober.

Har man købt billet efter den dato, får man pengene refunderet.

Det er MS Oslofjord, der siden 2014 har sejlet på ruten. Nu vil Fjord Line tage stilling til, om skibet skal sælges.

Ingen andre af rederiets færgeruter vil blive påvirket.

Konkurrerende Color Line vil i øvrigt fortsat sejle mellem Sandefjord og Strömstad.