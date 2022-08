Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De har hevet mindst ti ton døde fisk op af floden Oder, der flyder langs grænsen mellem Polen og Tyskland. Det er Polens næstlængste flod.

Beskeden går ud til alle: 'Rør ikke ved fiskene eller gå i vandet. Det er formentlig forurenet.'

Frivillige har fjernet de døde fisk fra en strækning på 200 kilometer nord for Olawa i det sydvestlige Polen. Det skriver Sky News.

Przemyslaw Daca er leder af statens vandforsyning i Polen. Han kalder situationen for en gigantisk økologisk katastrofe.

Mindst ti ton døde fisk er samlet op fra floden Oder. Foto: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza Vis mere Mindst ti ton døde fisk er samlet op fra floden Oder. Foto: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza

Samtidig lover landets premierminister, Mateusz Morawiecki, at straffe de skyldige.

Ewa Drewniak, der er biolog og arbejder med oppositionen, beskylder regeringen for at handle for langsomt.

»Der har flydt døde fisk i Oder de sidste to uger, og ingen har fået noget at vide. Jeg har set masser af badende i vandet, og de var ikke klar over det. Det er skandaløst,« siger hun.

Regionale miljømedarbejdere i den polske by Wroclaw siger, at vandprøver fra 28. juli viser en sandsynlighed på 80 procent, for at det indeholdt opløsningsmidlet mesitylene. Det blev ikke fundet i prøver fra 1. august.

Døde fisk flyder på overfladen af floden Oder. Foto: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza Vis mere Døde fisk flyder på overfladen af floden Oder. Foto: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza

At vandet står lavt i floden på grund af tørken, har måske gjort forureningen større.

Adskillige tyske distrikter, der ligger op til den polske grænse, advarer folk mod at fiske i Oder.

'Rapporterne fra Oder er simpelthen forfærdelige,' siger Michael Kellner på Twitter. Han er politiker fra De Grønne.