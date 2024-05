Medie skriver, at formodet gerningsmand er 27 år. Han skal ikke have ytret politiske eller religiøse slagord.

Fire mennesker er søndag såret af knivstik ved et overfald i metroen i den franske by Lyon, oplyser myndighederne. En mistænkt er anholdt.

Det rapporterer tv-stationen BFM.

I første omgang blev kun tre personer meldt såret efter knivstik.

Det lykkedes hurtigt politiet at overmande den formodede gerningsmand.

To af de knivramtes tilstand er alvorlig. De er stukket med kniv i maven. Mens de to øvrige er lettere såret. En femte person, der var til stede, beskrives som i choktilstand, oplyser Lyons præfektur.

- Vores tanker er hos de sårede, siger viceborgmester i Lyon Mohamed Chihi, som har ansvar for sikkerhed i byen.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om ofrenes identitet eller om et muligt motiv.

Et digitalt nyhedsmedie ActuLyon citerer en kilde i politiet for at oplyse, at den formodede gerningsmand er 27 år.

Han er ifølge mediet kendt af politiet i forvejen for småforbrydelser. Han skal ikke have brugt politiske eller religiøse slagord.

/ritzau/Reuters