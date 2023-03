Lyt til artiklen

Det ser ikke så godt ud for de mennesker, der kæmper med overvægt.

Nye studier viser, at halvdelen af hele verdens befolkning kan klassificeres som overvægtige i år 2035.

Det sker, hvis der ikke gøres noget, advarer World Obesity Federation (WOF). Det skriver BBC.

Flere end fire milliarder mennesker vil blive ramt. Det går hurtigst blandt de yngste, siger rapporten.

Et måltid bliver lavet for en kunde i Riyadh, Saudi-Arabien. I landet er hver femte svært overvægtig. Foto: FAYEZ NURELDINE Vis mere Et måltid bliver lavet for en kunde i Riyadh, Saudi-Arabien. I landet er hver femte svært overvægtig. Foto: FAYEZ NURELDINE

Middelindkomstlande i Afrika og Asien ventes af se de største stigninger af overvægtige.

Professor Louise Baur, der er præsident for WOF, siger, at udsigterne i rapporten er en klar advarsel om at handle nu. Ellers risikerer man eftervirkninger i fremtiden.

Rapporten beskriver i særdeleshed risikoen for overvægt blandt børn og teenagere. Det forventes at antallet bliver fordoblet fra niveauet i 2020 for både drenge og piger.

»Den udvikling er specielt bekymrende,« mener Louise Baur. Hun tilføjer, at »regeringer over hele verden skal gøre, hvad de kan, for at undgå, vi ender der«.

Også på Tahiti er overvægt et stort problem. Her er en trappe, som patienterne skal gå op og ned ad, i rehabiliteringscenteret i Fransk Polynesien. Foto: Suliane Favennec Vis mere Også på Tahiti er overvægt et stort problem. Her er en trappe, som patienterne skal gå op og ned ad, i rehabiliteringscenteret i Fransk Polynesien. Foto: Suliane Favennec

Ni af de ti lande, der har den største sandsynlighed for overvægt på globalt plan, er lav- eller middelindkomstlande i Afrika eller Asien. Det bliver også slået fast i rapporten.

Specielt lavindkomstlande har »oftest mindst sandsynlighed for at gøre noget ved overvægt og dens konsekvenser«, siger rapporten.