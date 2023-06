Hun havde nogle frø gemt i munden, som hun langsomt tyggede.

Da fire mindreårige børn i sidste uge blev fundet efter 40 dage alene i regnskoven i Colombia, bemærkede redningsmandskabet, at den ældste pige tyggede på noget.

Det viste sig at være palmefrø rige på fedt, som de oprindelige folk i Amazonas bruger til at lave vegetabilsk olie, skriver CNN.

Det bliver beskrevet som et mirakel, at de fire børn fra en af landets oprindelige stammer klarede sig alene i den farlige og uvejsomme jungle i mere end en måned.

Sammen med deres mor var de ombord på det lille cessnafly, der 1. maj styrtede ned i junglen.

Moderen, en indfødt leder og flyets pilot døde alle som følge af styrtet, mens børnene på 13, ni, fire og 11 måneder overlevede.

Først over fem uger senere blev børnene fundet.

Alt tyder dog på, at det hverken var held eller hjælp fra de højere magter, der reddede børnenes liv.

Flyet styrtede ned 1. maj, og kun de fire børn overlevede styrtet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Derimod var det den 13-årig Leslys styrke, modenhed og viden om skoven og dens planter, der blev afgørende for deres skæbne.

Det område af regnskoven, hvor flyet styrtede, var nemlig fyldt med vilde dyr, farlige kryb, insekter og giftige planter, for ikke at tale om kriminelle narkorelaterede bander.

Redningsmandskabet smed mad og vand ned i skoven fra luften i håb om, at børnene fandt det.

Det var dog først og fremmest Leslys fortjeneste, at både hun selv og de små søskende klarede den.

When four young indigenous children were found last week after 40 days in the Colombian Amazon jungle, their rescuers noticed that the oldest, 13-year-old Lesly Jacobombaire Mucutuy, had something hidden between her teeth. https://t.co/txz13v4OzS — CNN Philippines (@cnnphilippines) June 18, 2023

Et eksempel er de frø, som storesøsteren tyggede bløde i sin mund. De indeholdt nemlig noget kalorieholdigt fugtkød, som hun derefter kunne give til sine søskende.

»Hun opbevarede dem, så varmen fra hendes mund ville åbne frøene, så hun kunne give frugtkødet til sine mindre søskende,« fortæller Eliecer Muñoz, en af de fire indfødte redningsfolk, der hjalp soldater fra hæren med at lede efter børnene, på et pressemøde.

Da jublen over, at børnene var blevet fundet i live, havde lagt sig, meldte spørgsmålet sig:

Hvordan kunne fire så små børn klarer sig alene i så farligt et område så længe?

En soldat og en hund tjekker spor i skovbunden i forbindelse med eftersøgningen af børnene. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Det fjerntliggende område i junglen er hjemsted for jaguarer og anakondaer. Regnen vælter ned i over 15 timer i døgnet, og det er svært at se mere end 10 meter frem på grund af bevoksningen.

Ifølge CNN er eksperterne enige om, at det kun lykkedes takket være børnenes – og i særdeleshed Lesleys – dybe kendskab til skoven kombineret med en usædvanlig personlig robusthed. Evner, som børn af oprindelige folk lærer fra de er helt små.

»De kender allerede junglen … de er børn, men vi håber, de er i live, og at de har adgang til vand,« sagde deres grandonkel, Fidencio Valencia, til pressen 19. maj.

Heldigvis havde han ret.

Børnene opholder sig stadig på et militærhospital i Bogota.

En talsmand fra hospitalet har dog erklæret, at de er uden for umiddelbar fare. De er dog voldsom underernærede og stadig i risiko for at have pådraget sig infektionssygdomme.