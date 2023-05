Et finsk militærfly er styrtet ned mandag eftermiddag.

Det skriver det finske nyhedsmedie Iltalehti.

Mandag klokken 14.22 modtog Central Finland Rescue Service en anmeldelse om en mellemstor lufttrafikulykke i Keuruu, Heinäsentie.

»Der lød et kæmpe brag, og jeg så, at næsen på et af flyene var nede,« siger Hannele Tapper, der bor i det område ulykken skete, til mediet.

Det var i forbindelse med en øvelse i luften, at flyet, en Hawk-jet, styrtede ned.

I flyet befandt der sig to piloter, der begge på mirakuløs vis overlevede ulykken.

De blev nemlig reddet af såkaldte katapultsæder.

Piloterne er nu på hospitalet, hvor de bliver undersøgt for skader.