Det kan godt være, at det vælter ind med sympatitilkendegivelser fra nær og fjern.

Men den seneste virak omkring Finlands statsminister Sanna Marin kan meget nemt koste hende genvalg om få måneder.

Det er vurderingen fra politisk kommentator Lauri Nurmi fra den finske avis Aamulehti overfor Dagbladet.

»Lige nu er min vurdering, at det vil koste hende genvalget,« siger Lauri Nurmi således til avisen.

Her taler Lauri Nurmi ikke om den lækkede privatvideo, hvor man ser Sanna Marin danse med sine venner.

Det er der mange, der godt kan lide, siger han, og derfor er det ikke et problem for den 36-årige statsminister, mener han.

»Men billedet, som blev publiceret tirsdag, har virkelig skadet hendes omdømme. I Finland, ikke nødvendigvis i udlandet. Men det er her, det gælder,« siger Lauri Nurmi.

Ifølge Lauri Nurmis vurdering har mellem 80 og 90 procent af voksne finner formentlig set fotoet af to topløse kvinder, som kysser hinanden øjensynligt under en fest i statsministerboligens tv-studie.

Her er billedet af de to kvinder, som hiver op i toppen, der nu får statsministeren til at beklage. Vis mere Her er billedet af de to kvinder, som hiver op i toppen, der nu får statsministeren til at beklage.

Og han vurderer, at et stort flertal af finner nu mener, at sagen rejser spørgsmål om Sanna Marins dømmekraft, og at der derfor er stor risiko for, at hun kan falde på grund af skandalen.

De finske vælgere skal til stemmeurnerne senest om otte måneder.

I de seneste meningsmålinger er Sanna Marins Socialdemokratiet blevet overhalet af det liberalkonservative NCP.