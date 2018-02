Lewis Gilbert, instruktøren bag tre James Bond-film, er død. Han blev 97 år.

Det oplyser producerne Barbara Broccoli og Michael G. Wilson i en meddelse til nyhedsbureauet AP.

Den britiske filminstruktør, Lewis Gilbert, der både kan skrive producer, manuskriptforfatter og instruktør på CV'et, afgik ved døden i sit hjem i Monaco, fremgår det af meddelelsen.

De tre James Bond film briteren står bag er 'You Only Live Twice', 'The Spy Who Loved Me' og 'Moonraker'.

Lewis Gilbert efterlod sig to børn, Stephen og John Gilbert.

Lewis Gilbert blev født i London i 1920 og har 33 film på bagen. Hans seneste film er en komedie, 'Before You Go'.

Den britiske filminstruktør modtog i 2001 en ærespris af Det Britiske Filminstitut, og er en meget anerkendt filminstruktør i Storbritannien.

»Når jeg er rundt omkring i verden for at arbejde, er det meget sjovt, for folk er slet ikke interesseret i nogen af mine film, indtil jeg siger 'James Bond'.«

Det har Lewis Gilbert engang sagt til BBC i 2010. Lewis Gilbert er dog også mest kendt for sine 007'er film.