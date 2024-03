En 25-årig tidligere pornostjerne kæmper lige nu for sit liv.

Der er tale om argentinskfødte Emily Willis, som nogen måske vil kunne genkende.

Willis var i slutningen af januar checket ind på et misbrugscenter for større og mindre kendisser i Californien. Efter otte dage, den 5. februar, fik hun et hjertestop.

Hun har lige siden ligget i koma, skriver New York Post.

»Vi har været ved hendes side, mens hun langsomt forsøger at komme sig, men det bliver en udfordrende rejse,« har pornostjernens bror skrevet i et opslag.

Familien forsøger nemlig at samle penge ind til hendes behandling, og de har fredag morgen samlet lige over 200.000 kroner ind.

Emily Willis, som har det borgerlige navn Litzy Lara Banulos, pensionerede sig fra pornoindustrien for to år siden og har siden forsøgt at slå igennem i andre dele af underholdningsbranchen i USA.

Tidligere florerede der rygter om, at hun skulle være endt i koma som følge af en overdosis, men de rygter har familien manet til jorden.

Familien oplyser, at hendes tilstand har stabiliseret og forbedret sig siden hjertestoppet i februar, men at de forbereder sig på det værste.

Pornostjernen har i skrivende stund lige over to millioner følgere på Instagram, hvor det lige nu strømmer ind med støttende kommentarer.