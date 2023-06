Det Hvide Hus stod for et par dage siden i Pride-fejringens tegn, og mange i LGBTQ+-miljøet var inviteret til festligheder.

En af de fremmødte var Rose Montoya, som er transkønnet, model, aktivist og berømthed i queer-miljøet.

På sine sociale medier kunne man dagen i gennem følge Rose Montoyas dag i Det Hvide Hus.

Men ikke alt var lige velset.

Kort efter at have givet hånden til Joe og Jill Biden lod hun toppen af ​​sin hvide kjole falde og blottede sine bryster foran den ikoniske Truman-balkon.

Et klip af stuntet blev offentliggjort på Instagram og delt med hendes 103.000 følgere.

Hændelsen affødte mange voldsomme reaktioner fra flere personer. Blandt dem en talsmand for Det Hvide Hus, der beskrev hændelsen som både 'upassende og respektløs', skriver The New York Post.

Og nu siger Montoya undskyld.

Foto: Skærmbillede Vis mere Foto: Skærmbillede

I en video offentliggjort på Twitter forklarer hun hændelsen som 'et hurtigt øjeblik med overvældende trans-fornøjelse', ifølge avisen.

»Jeg besluttede at gøre noget upassende som gæst hos præsidenten på græsplænen uden for Det Hvide Hus. Jeg har erfaret mere end nogensinde, hvor stærke og virkningsfulde mine handlinger er, og hvor stor indflydelse det har, når du deler dine historier og oplevelser med verden,« siger hun og tilføjer:

»Jeg vil gerne bruge dette øjeblik til at undskylde for konsekvenserne af mine handlinger.«

Montoya undskyldte også over for venner og familie, som oplevede chikane efter hændelsen, skriver New York Post.

»Og sidst, men ikke mindst, vil jeg sige undskyld til præsidenten, Det Hvide Hus og til nationen,« siger Montoya.

Hun kommenterede også hændelsen tidligere på ugen. Her var det dog en lidt anderledes udtalelse.

Foto: Skærmbillede Vis mere Foto: Skærmbillede

I en video på Instagram påpegede hun så, at det er helt lovligt at gå topløs i staten Washington DC, og at hun er stor tilhænger af 'free the nipple'-bevægelsen.

»Hvorfor skulle mit bryst nu være uacceptabelt eller ulovligt at vise? Før jeg kom ud som transkønnet, var det ikke tilfældet,« sagde hun.

»Det eneste, du gør, er, at bekræfte, at jeg er kvinde.«

Hvert år afholder præsidentparret en fejring af Pride, denne gang faldt den mandag d. 13. juni.